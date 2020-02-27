Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sudan'da (2)
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.
27.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:43
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.
Kaynak: AA