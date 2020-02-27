Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sudan'da (2)
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sudan'da (2)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.

27.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:43
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sudan'da (2)

Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği 'ın başkenti Hartum'da, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Sudan'da (2)
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