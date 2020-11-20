Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Nürnberg'deki savaş suçluları davası bir devrimdi"
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Nürnberg'deki savaş suçluları davası bir devrimdi"

20.11.2020 23:58 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:03
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarihin en önemli mahkemelerinden biri olarak kabul edilen Nürnberg Mahkemelerinin 75. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Nürnberg'deki savaş suçluları davası bir devrimdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarihin en önemli mahkemelerinden biri olarak kabul edilen Nürnberg Mahkemelerinin 75. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Nürnberg'deki savaş suçluları davası bir devrimdi. Sadece hukuk tarihi yazmakla kalmadı, dünya tarihini de yazdı. Nürnberg'deki başlıca savaş suçluları yargılanmasaydı, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün var olmayacaktı" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarihin en önemli mahkemelerinden biri olarak kabul edilen Nürnberg Mahkemelerinin 75. yıl dönümünde konuşma yaptı. 20 Kasım 1945'te 2. Dünya Savaşından mağlup çıkan Almanya'nın Nazi yöneticilerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemelerinin yıl dönümü vesilesiyle Nürnberg kentinde duruşmaların yapıldığı 600 numaralı salonda konuşan Steinmeier, "Nürnberg'de ilk kez bir devletin başkanları bir mahkeme önünde durdu ve dünya tarihinin o zamana kadar gördüğü en ciddi suçlarından olan savaş başlatmaktan, savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlardan yargılanacaklardı" dedi.

Steinmeier, "75 yıl önce süreç açılana kadar uluslararası hukuk bir devlet meselesiydi, bireylerin değil. Modern uluslararası ceza hukuku sisteminin başladığı yer burasıdır" ifadelerini kullandı. Duruşmaların, Almanya'nın ahlaki ve maddi olarak yere yıkıldığı bir zamanda başladığını dile getiren Steinmeier, "Bu suçluluk ve yıkım dağının altında, hukuk çoktan yıkılmıştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Aynı zamanda, savaş suçlarının ve en ciddi insan hakları suçlarının dünyanın hiçbir yerinde cezasız kalmaması gereken bir dünya hukuku ilkesinin temelini oluşturuyordu. Nürnberg'deki başlıca savaş suçluları yargılanmasaydı, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi bugün var olmayacaktı, büyük bir atılımdı" ifadelerini kullandı.

Nürnberg Savaş Suçları Mahkemesini çığır açan bir gelişme olarak niteleyen Steinmeier, "Hükümet yetkilileri ve yüksek rütbeli devlet görevlileri artık cezai emirleri için uluslararası hukuk altında dokunulmazlıkların arkasına saklanmamalı" dedi.

Nürnberg mahkemesi

Hitler'in yardımcısı Rudolf Hess ve Nazi Havacılık Bakanı Hermann Göring de dahil olmak üzere Nazi rejiminin üst düzey temsilcilerine karşı açılan davalar, 20 Kasım 1945'te başlayıp 1 Ekim 1946'da 218 günlük duruşmanın ardından sona ermişti. İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği ve ABD tarafından atanan yargıçlar, biri gıyaben olmak üzere 12 ölüm, 3 ömür boyu hapis ve 4'ü 10 ile 20 yıl arası değişen hapis cezası vermişti. 3 sanık ise beraat etmişti. - KÖLN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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