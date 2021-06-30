Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın 3 günlük İsrail ziyareti başladı
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın 3 günlük İsrail ziyareti başladı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın 3 günlük İsrail ziyareti başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in daveti üzerine İsrail'e 3 günlük resmi ziyarette bulunmak için Berlin'den ayrılarak, Tel Aviv'e hareket etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in daveti üzerine İsrail'e 3 günlük resmi ziyarette bulunmak için Berlin'den ayrılarak, Tel Aviv'e hareket etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rivlin'in daveti üzerine İsrail'e 3 günlük resmi ziyarette bulunmak için Berlin'den ayrılarak, Tel Aviv'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Tel Aviv'de görevi sona eren Rivlin'e veda ederek, yerine gelen İsaac Herzog ile görüşecek. Steinmeier ayrıca, yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile de bir araya gelecek. Ziyaretin ana konusunu İsrail-Almanya ilişkileri ve Orta Doğu'daki gergin durum oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'a İsrail ziyaretinde, Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster ve Friede Springer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Friede Springer eşlik ediyor.

"İki devletli bir çözüm, barışçıl geleceğe giden en umut verici yol"

Cumhurbaşkanı Steinmeier ziyaret öncesi İsrail medyasına verdiği röportajda, Alman hükümetinin müzakere edilmiş iki devletli bir çözümü barışçıl geleceğe giden en umut verici yol olarak gördüğünü söylemişti. Steinmeier, "Ancak şu anda en önemli şey, yeni İsrail yönetimi ile Filistin arasında güven inşa etmek, bu nedenle küçük adımlar ve somut işbirliği gereklidir" ifadelerini kullanmıştı.

Steinmeier'in İsrail ziyaretini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmesi planlanmıştı ancak korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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