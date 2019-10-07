Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Gürcistan'da

07.10.2019 14:50

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna'da tartışmalara neden olan "Steinmeier formülü"nün oluşmasında Rusya'nın bir etkisinin olmadığını belirterek, "Formül, daha kolay uygulanması için büyük adımların daha küçük adımlara dönüştürülmesi yönünde bir girişimdi." dedi.

Steinmeier, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, Almanya'nın Gürcistan'ın NATO ve AB ile entegrasyon sürecini desteklediğini söyledi.

Steinmeier, Ukrayna'daki krizin çözümü için önerilen ve tartışmalara neden olan "Steinmeier formülü" ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

Rusya'nın bu formülün oluşmasına bir etkisi olmadığını belirten Steinmeier, "3 yıl önce Normandiya Formatı çerçevesinde Paris'te, Minsk Anlaşması'na göre gerçekleşecek ve uygulanacak projeler için müzakereler başlatıldı ama pek ilerleyemedi. Formül, daha kolay uygulanması için büyük adımların daha küçük adımlara dönüştürülmesi yönünde bir girişimdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili ise Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunlarını ele aldıklarını belirterek, bu konuların dünya gündeminde daha aktif şekilde konuşulması gerektiğini ifade etti.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattındaki gelişmelere değinen Zurabişvili, "İşgal altındaki topraklarımızda gerilim var. Bu durum her an daha ciddi gerilime dönüşebilir. Bir yandan gerilimin düşürülmesi diğer yandan bir çıkış yolunun bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Zurabişvili, ülkesindeki işgalin sona ermesini arzu ettiğini kaydetti.

"Steinmeier formülü"

Ukrayna hükümeti, ülkedeki krizin çözümü için önerilen "Steinmeier formülü" üzerinde uzlaşmaya vardıklarını açıklamış, muhalifler ise formülün Ruslar tarafından oluşturulduğunu ileri sürmüştü.

Üç yıl önce dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bir yol haritası şeklinde eylem planı önerisinde bulunmuştu.

"Steinmeier formülü" olarak adlandırılan bu öneriye göre, ayrılıkçıların sözde yönetim ilan ettiği Donbas'ta Ukrayna kanunlarına göre yerel seçimler yapılacak, seçimler esnasında bölge özel statüye geçecek, seçimlerin sonuçlarını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) "olumlu" kabul ederse söz konusu geçici olan özel statü bölgede "kalıcı" hale getirilecek.

Kaynak: AA