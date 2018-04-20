Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan ile Seçimden Sonra Görüşecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'daki seçimden sonra resmi olarak kabul edeceği bildirildi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde resmi ziyaret için genel bir davette bulunduğunu belirtti. Almanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'de 24 Haziran tarihinde erken seçim ilan edilmesiyle birlikte "yeni bir durumun ortaya çıktığı" ifade edilerek, "Ziyaret için somut bir tarih ancak Türkiye'de seçimin yapılmasından sonra belirlenebilir" denildi. - BERLİN