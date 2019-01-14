Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Yeni Yıl Resepsiyonu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de görev yapan yabancı misyon şeflerine yeni yıl resepsiyonu verdi.

Resepsiyona Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa'da "aşırı milliyetçilik" tanımının değiştiğini ancak hala "çok zehirli bir ideoloji" olduğunu söyledi.

Avrupa'da geçmişte yaşananları asla unutmayacaklarını dile getiren Steinmeier, "Aksine hafızalarımızı canlı tutarak kanlı tarihimizden ders çıkardığımızı gösteriyoruz." dedi.

Frank Walter Steinmeier, bağımsız ve egemen devletlerin, ortak kurallar çerçevesinde yapacakları iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Dünyadaki ülkeler her zamankinden daha fazla birbirine bağlı durumda. Bir ülkenin ulusal çıkarlarının, diğerinin çıkarları olmadan belirlenemediği durumlarda, iş birliği daha da önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, eylülde tüm yabancı misyon şefleriyle Rheinland Pfalz eyaletini ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA