Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması

AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa ülkelerine, Afrika'daki sömürge dönemine ilişkin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa ülkelerine, Afrika'daki sömürge dönemine ilişkin sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Steinmeier, Berlin'de inşa edilen Humboldt-Forum'da, Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesi'nden getirilen eserlerin yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, eserlerin sömürge döneminde getirildiği ülkelerle görüşmeler yapılmasını istedi.

Bu görüşmelerin, eserlerin nereden geldiğine, iade edilmesine ve yeni müzelerin kurulması üzerine yapılması gerektiğini aktaran Steinmeier, "Sadece biz Almanlar değil, sömürge tarihi olan tüm Avrupa ülkeleri." ifadesini kullandı.

Steinmeier, bu sürecin sancılı olacağını belirterek, "Ancak biz Avrupalıların bu tarih karşısında sorumluluğumuz var. Her ülke kendi başına ve hep birlikte. Her ülkenin bu geçmişten dersler çıkarması lazım. Ancak Avrupalılar olarak hep birlikte. Çünkü bu bizim geleceğimizle ilgili." diye konuştu.

"Almanlar da insanları sömürdü, yağmaladı ve öldürdü"

Kolektif hafızada Alman sömürge döneminin uzun bir süre ya yüceltildiğini ya da tamamen unutulduğunu vurgulayan Steinmeier, belki o dönemde, Alman Güneybatı Afrikası'nda, bugünkü Kamerun ve Togo'da veya Papua Yeni Gine'de neler yaşandığının bilinmek istenmediğini söyledi.

Steinmeier, "Sömürge yöneticileri olarak Almanlar da insanları baskı altında tuttu, sömürdü yağmaladı ve öldürdü." dedi

Buradaki karanlığa ışık tutmanın sadece tarihçilerin görevi olmadığının altını çizen Steinmeier, "Almanların sömürge döneminde yaptıkları adaletsizlik, tüm toplum olarak bizi ilgilendiriyor. Çünkü ülkemizde de günümüzde, bu toplumun gündelik yaşamının ortasında, ırkçılık, ayrımcılık, sözde yabancıların aşağılanmasından fiziksel saldırılara kadar korkunç şiddet eylemeleri var." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, sömürge tarihiyle yüzleşmek gerektiğine işaret ederek, "Günlük yaşamdaki ırkçılığın derin köklerini, ancak hatırlardaki karanlık noktaları aydınlatırsak, sömürge tarihimizle şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikası'nda Almanların işlediği suçu ülkesi tafafından kabul etmenin çok uzun sürdüğünü belirten Steinmeier, Alman hükümeti, Namibya hükümeti ve Herero ve Nama halklarıyla bu suçun bugünkü açıdan bir soykırım olarak kabul edilmesine ilişin başlatılan müzakerelerin yakında uzlaşmayla sonuçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

"Alman tarihinin bu kısmına karşı sorumluluğumuzla yüzleşmeliyiz. Çünkü bu bizim geleceğimizle, dünya kültürlerine ev sahipliği yapan bir ülkede bir arada yaşamamızla ilgilidir." diyen Steinmeier, sömürge döneminde işlenen suçların ve on binlerce insanın katledilmesinin hatıralarda yer alması gerektiğini kaydetti.

Berlin'in Dahlem semtindeki Etnoloji Müzesi ve Asya Sanat Müzesi'nde bulunan yaklaşık 500 bin eserin 20 bini Humboldt Forum'da sergilenecek.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"

 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Erdoğan, çektirdiği kareyi sosyal medyada paylaştı

 Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Cansu Dere Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Muslera Balotelli Rıza Çalımbay Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den sömürge döneminden dersler çıkarılması çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 19:08:14. #1.17#