Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Renkli Yeni Yıl Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yeni yıl mesajında toplumun farklı kesimleri arasında iletişimin sağlanabilmesi için diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Köken, ten rengi ve farklı hayat görüşü ile hepimiz bu ülkeye aitiz" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yayımladığı yeni yıl mesajında, "Köken, ten rengi, hayat görüşü veya tutulan takımdan bağımsız olarak hepimiz bu ülkeye aitiz. Farklılıklara katlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konuşmayan, hiç dinlemeyen çözüme yaklaşamaz. Suskunluk durgunluk demektir. Demokrasimiz düşüncelerimizi söylememiz ve çıkarlarımızı savunmamız temelinde şekilleniyor. Farklı görüşlerde olan insanlar birbiriyle konuşarak uzlaşmaya varacağız" dedi.

Halka farklı görüşte olanlarla konuşma ve tartışma çağrısında bulunan Steinmeier, toplumun diyalog halinde olması gerektiğinin altını çizdi. Diyalog sağlanmazsa bir ülkede neler yaşanabileceğinin görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Paris'te yanan barikatları, ABD'de derin siyasi uçurumu, Brexit nedeniyle Büyük Britanya'da yaşanan kaygıları, İtalya, Macaristan ve diğer ülkelerle Avrupa'yı kopma noktasına getiren gelişmeleri yaşadık" ifadelerini kullandı.

Almanya'da da benzeri gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulunan Steinmeier, "Bizim ülkemizde de belirsizlik, kaygılar ve öfke var" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA