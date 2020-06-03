Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den okul ziyareti
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'in Moabit semtinde bulunan Hedwig-Dohm Ortaokulu'nu ziyaret etti.
03.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:18
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'in Moabit semtinde bulunan Hedwig-Dohm Ortaokulu'nu ziyaret etti. Steinmeier, burada 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu sınıfa giden öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Steinmeier, ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.
Kaynak: AA