Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den okul ziyareti Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'in Moabit semtinde bulunan Hedwig-Dohm Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'in Moabit semtinde bulunan Hedwig-Dohm Ortaokulu'nu ziyaret etti. Steinmeier, burada 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu sınıfa giden öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Steinmeier, ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kaynak: AA