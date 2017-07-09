Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan Hamburg'a Ziyaret

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi sırasında şiddetli gösterilere ev sahipliği yapan Hamburg'u ziyaret etti.



Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Steinmeier, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Hamburg kentini ziyaret etti. Steinmeier, zirve boyunca şiddetli protesto gösterilerine de sahne olan Hamburg'da meydana gelen zararı yerinde gözlemledi. Güvenlik görevlileri ile bir araya gelen ve yetkililerden bilgi alan Steinmeier, protestolarda yaralanan polis mensuplarını da ziyaret etti. Steinmeier'a ziyaretleri sırasında Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz da eşlik etti.



Hamburg 7-8 Temmuz'da G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış, bu sürede şiddetli protestolar da gerçekleştirilmişti. Binlerce kişi "Cehenneme hoş geldiniz" başlıklı protesto gösterisine katılmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de protestoları kınamıştı. - HAMBURG