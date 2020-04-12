Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Covid-19 salgını insanlığımız için bir sınav
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi.
12.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:12
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi. Steinmeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdıView on euronews
Kaynak: Euronews.com