Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Baltık ülkelerinin liderleri ile görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ülkenin başkenti Berlin'de Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüştü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın liderleri ile başkent Berlin'de bir araya geldi. Steinmeier, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits'i başkentte bulunan Bellevue Sarayı'nda ağırladı. Görüşmede, ikili ilişkiler, AB sınırlarındaki göçmen sorunu, Kırım ve Donbas'taki durum ele alındı.

Steinmeier yaptığı konuşmada, ülkeler arasındaki ortak tarihe vurgu yaparak, "Ortak tarihimiz hala bizi etkiliyor. Tarihin silah olarak kullanılması yerine ondan nasıl ders alabileceğimizi düşünmemiz ve daha iyi bir gelecek hedefine yönelik yükümlülükleri kabullenmemiz konusunda bugünkü sorumluluğumuzu şekillendiriyor" dedi.

Karantina nedeniyle uzun bir süre boyunca yüz yüze görüşemediklerini belirten Steinmeier, bugünkü ziyaretin kendisini memnun ettiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) içindeki ortaklar olarak hem ekonomik hem de politik olarak her zamankinden daha fazla iç içe olduklarını vurgulayan Steinmeier, "Siyasi ilişkilerimiz yakın ve güven verici. Almanya'da içgüdüsel olarak genellikle batıya baktığımız doğru, Demir Perde üzerimizde hala bir etkiye sahip. Fransa ve Almanya dostluğu birleşik bir Avrupa'nın temel unsuru ancak gerçekten iyi bir Avrupa politikası ancak kuzeyde ve güneyde, Avrupa'nın merkezinde ve kuzeydoğudaki tüm üye ülkelerle yakın işbirliği içinde çalıştığında mümkün. Avrupa'nın geleceği söz konusuyken Baltık ülkelerinin ve halklarının sesini de duymak istiyoruz. Baltık ülkeleri Avrupa'nın kalbine ait, Avrupa'nın geleceğine katkıları değerli ve vazgeçilemez. Mevcut dış ve güvenlik politikası sorunları da bunun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) sınırındaki göçmen sorunu konusunda Belarus'taki rejimin ve Kırım ile Donbas konusunda Rusya'nın tutumuna da değinen Steinmeier, "AB sınırlarında gerilim söz konusu, Rus askeri uçaklarının Baltık Denizi üzerinde uçmadığı 1 gün yok. Savaş jetleri, Baltık ülkelerinin hava sahasını giderek daha sık ihlal ediyor. Kırım ve Donbas'taki olaylar ile Ukrayna sınırında birliklerin toplanmasından bu yana tehdit seviyesi uzun zamandır olduğundan daha yüksek" şeklinde konuştu.

Baltık ülkelerinin yalnız olmadığını belirten Steinmeier, "Baltık devletlerini tehdit edenler, tüm Kuzey Atlantik İttifakı'nı ve Almanya'yı tehdit etmiş demektir. Bu nedenle Alman hava kuvvetleri, NATO ortaklarıyla dönüşümlü olarak Baltık Denizi üzerindeki hava sahasını koruyor. NATO üye devletlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin müzakere edilemez olduğuna dair net bir mesaj gönderiyoruz" dedi. - BERLİN

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