Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli"
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de bir aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Korona virüse (Covid-19) karşı aşılama, sosyal bir sorun haline gelmemeli" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de bir aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Korona virüse (Covid-19) karşı aşılama, sosyal bir sorun haline gelmemeli" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamaların yapıldığı bir merkezi ziyaret etti. Aşılama kampanyasına yönelik çalışmaları yerinde takip eden Steinmeier, aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Salgının sosyal bir boyutu olduğunu her zaman görmeliyiz ve salgın sırasında toplumda meydana gelen çatlakların derinleşmemesi için önlemler almalıyız. Korona virüse karşı aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli" ifadelerini kullandı.

Kültürel, dini ve sosyal açıdan karışık bölgelerde genellikle büyük sosyal sorunlar yaşandığını belirten Steinmeier, aile hekimleri ile hastalar arasındaki güvenin güçlü olduğunu söyledi. Farklılıkların olduğu yerlerde vaka sayılarının önemli ölçüde yüksek olduğunu belirten Steinmeier, "Bu bölgelerde, aile hekimlerinin tavsiyesi ve tedavisi altın değerinde. Hastaların, aile hekimleri ile görüşmelerinde kendilerine sunulan aşıları yaptırdıklarını görüyoruz. Hastalar, aile hekimlerine daha fazla güveniyor" dedi.

Aşılama kampanyası kapsamında herkese ulaşabilmek için farklı seçenekler aranmasının önemini vurgulayan Steinmeier, "Hem aile hekimleri hem de aşı merkezleri, aşılama konusunda önemli çalışmalar yapıyor. Aşılamaların hızlanması için iş yerleri ve kültür kurumları da aşı kampanyasına destek için eğitilmeli ve kampanyaya dahil edilmeli" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Aşılama sosyal bir sorun haline gelmemeli'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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