Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuşması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.

20.02.2020 21:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:05
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu

Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuşması - Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerinde konuştu
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