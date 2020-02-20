20.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:09

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerine çelenk bırakması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde bugün iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olay yerine çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu