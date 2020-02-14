Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor
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Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Çin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi büyük ülkelerin arasında yaşanan rekabetin dünya genelinde bir güvensizlik ortamı yarattığını belirterek, nükleer silah tehdidini tetiklediğini söyledi

14.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:47
Almanya Cumhurbaşkanı: ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabet nükleer savaş riskini tetikliyor

Almanya Frank-Walter Steinmeier Çin ve (ABD) gibi büyük ülkelerin arasında yaşanan rekabetin dünya genelinde bir güvensizlik ortamı yarattığını belirterek, nükleer silah tehdidini tetiklediğini söyledi.


Steinmeier, seçim dönemi kullandığı slogandan bahsederek isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı da eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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