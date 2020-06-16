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Almanya Covid-19 aşısı geliştiren şirkete ortak oluyor

Almanya, biyoteknoloji şirketi CureVac'ın Covid-19 aşı geliştirmesine katkı sağlamak için şirketin yaklaşık yüzde 23 hissesini 300 milyon euroluk sermaye arttırımı yoluyla alacak.

Almanya Covid-19 aşısı geliştiren şirkete ortak oluyor
16.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:25

Almanya, biyoteknoloji şirketi CureVac'ın Covid-19 aşı geliştirmesine katkı sağlamak için şirketin yaklaşık yüzde 23 hissesini 300 milyon euroluk sermaye arttırımı yoluyla alacak.

Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier, hisse alımının, borsaya kote olmayan CureVac'ın yüzde 80'den fazla hissesine sahip ve aynı zamanda SAP şirketinin de kurucu ortağı 

olan Dietmar Hopp ile ortak kararlaştırıldığını açıkladı. Daha önce, geçen Mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, CureVac'a geliştirmekte olduğu aşıya ayrıcalıklı erişim hakları için ödeme yapmayı önermişti. Almanya merkezli şirket ise Trump yönetiminin bu önerisini sonuç olarak geri çevirmişti.Almanya ayrıca, İtalya, Hollanda ve Fransa ile birlikte, Birleşik Krallık merkezli AstraZeneca ilaç şirketinin potansiyel Covid-19 aşısının 300 milyon dozu için 750 milyon euro ödeme yapacak. 

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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