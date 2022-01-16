Almanya, çok uluslu şirketlere yüzde 15'lik asgari vergiyi "hızlıca" uygulamayı hedefliyor

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in, çok uluslu şirketler için yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi "erken bir tarihte" uygulamak istediği bildirildi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in, çok uluslu şirketler için yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi "erken bir tarihte" uygulamak istediği bildirildi.

Alman Wirtschaftswoche dergisinin Maliye Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Alman federal ve eyalet hükümetlerinden maliye yetkilileri, küresel şirketleri Almanya'da 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutmak üzere bir yasa taslağı hazırlamak için bu hafta ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Haberde, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in çok uluslu şirketler için yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi "erken bir tarihte" uygulamak istediği belirtildi.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri de söz konusu vergi anlaşmasını G20'nin Ekim 2021'de Roma'da düzenlenen Liderler Zirvesi'ne onaylamıştı.

Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını öngörüyor.