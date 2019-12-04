Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
Haberler » Dünya » Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti - Haberler

Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

Almanya, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28
Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

, ağustos ayında 'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu.


Karar, Alman federal savcıların cinayet davasını yerel yetkililerden devralmasından kısa süre sonra alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler