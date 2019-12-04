Almanya, cinayet şüphesiyle Berlin'deki 2 Rus diplomatı sınır dışı etti

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:28

Almanya, ağustos ayında Berlin'de Gürcistan vatandaşı bir kişinin öldürülmesi nedeniyle Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki Rus'u sınır dışı ettiğini duyurdu.



Karar, Alman federal savcıların cinayet davasını yerel yetkililerden devralmasından kısa süre sonra alındı. Euronews.com'da Görüntüle