Almanya Çin'den tahliye edilecek 130 Alman vatandaşı için önlemler aldı

31.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:25

Almanya, korona virüsünün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentindeki 130 vatandaşını tahliye edecek. Çin'den tahliye edilecek yolcular, Alman Hava Kuvvetlerine ait 214 yolcu kapasiteli Airbus yolcu uçağı ile Almanya'ya getirilecek. Çin'den gelen Alman vatandaşları, önce Frankfurt Havaalanı'nda, daha sonra da Germersheim'daki Hava Kuvvetleri Eğitim Taburu'nda iki hafta karantina altın alınacak.



Çin'den gelecek olan Alman vatandaşları için, kışlada özel sağlık önlemleri alınırken, Çin'de sağlık kontrolü yapılanların Almanya'ya gitmesine izin verilecek. Çin'den gelecek kişiler arasında, on çocuk da yer alıyor. Uçakla Almanya'ya getirilecek vatandaşların tahliyesinde on bin adet koruyucu giysi kullanılacak. Uçuşa sağlık uzmanları ve Dışişleri personeli ile bir kriz destek ekibi eşlik ediyor. Çin'den gelecek kişiler, önce Frankfurt Havalimanı'na getirilecek ve havalimanı alanında bir spor salonda 24 saat gözetim altında olacaklar. Burada herhangi bir hastalık tespit edildiği takdirde, Frankfurt Üniersitesine ait klinikte tedavi altına alınacaklar. Yolcular daha sonra, Germersheim'daki Hava Kuvvetleri Eğitim Taburu'nda iki hafta karantina altın alınacaklar. Germersheim'da 6 hemşire ve çok sayıda doktor 24 saat görev yapacak.



Şimdiye kadar Almanya'da 6 vakaya rastlandı. Diğer taraftan, Almanya'daki tüm havalimanlarında korona virüsüne karşı önlemler alındığı bildirildi. - DUSSELDORF

Kaynak: İHA