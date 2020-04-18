Almanya, Çernobil yangını için Ukrayna'ya yardım gönderiyor
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Almanya, Çernobil yangını için Ukrayna'ya yardım gönderiyor

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Çernobil yangınıyla mücadele eden Ukrayna'ya yardım gönderileceği bildirildi.

18.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:56
Almanya, Çernobil yangını için Ukrayna'ya yardım gönderiyor

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Çernobil yangınıyla mücadele eden Ukrayna'ya yardım gönderileceği bildirildi.

Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen yaptığı açıklamada, "Çernobil'de devam eden yangınların söndürülme çalışmalarında Ukrayna'ya destek olmak için harekete geçtik. Dozimetre, yangın hortumları ve itfaiye araçlarından oluşan teknik yardım sağlayacağız" dedi.

Feldhusen, yardımlar için 230 bin euro bütçe ayrıldığını açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, 4 Nisan tarihinde Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde başlayan yangının, 14 Nisan'da kontrol altına alındığı bildirilmişti ancak çıkan kum fırtınası ve rüzgarlar nedeniyle Korogodskiy, Kotovskiy, Dityatkivskiy ve Denisovetskiy bölgelerinde yangın yeniden başladı. - KİEV

Kaynak: İHA

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