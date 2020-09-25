Almanya, Çekya ve Lüksemburg'a seyahat uyarısı yayınladı

Almanya, artan korona virüs vakaları nedeni ile Çekya ve Lüksemburg'a seyahat uyarısı yayınladı.

Almanya, artan korona virüs vakaları nedeni ile Çekya ve Lüksemburg'a seyahat uyarısı yayınladı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, artan korona virüs vakaları nedeniyle Çekya, Lüksemburg ve Avusturya'nın batısında bulunan Tirol eyaletine seyahat uyarısı yayınladı. Bakanlık, bu bölgelere zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı