Almanya - Çekya maçı ne zaman saat kaçta? Almanya - Çekya hangi kanalda? Almanya - Çekya şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Almanya - Çekya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Almanya - Çekya maçı hangi kanalda? Almanya - Çekya şifresiz canlı izlenecek mi? Almanya - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta?