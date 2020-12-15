Almanya Çarşamba Günü Tam Olarak Kapanıyor
15.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:51
Sosyal temasın en aza düşürülmesi yönündeki çağrısını yenileyen ve "evde kalın, şart değilse insanların, kalabalık grupların olduğu mekanlardan uzak durun" diyen Merkel, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı.
Sosyal temasın en aza düşürülmesi yönündeki çağrısını yenileyen ve "evde kalın, şart değilse insanların, kalabalık grupların olduğu mekanlardan uzak durun" diyen Merkel, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı
Kaynak: DailyMotion.com