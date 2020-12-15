Almanya Çarşamba Günü Tam Olarak Kapanıyor
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Almanya Çarşamba Günü Tam Olarak Kapanıyor

15.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:51

Sosyal temasın en aza düşürülmesi yönündeki çağrısını yenileyen ve "evde kalın, şart değilse insanların, kalabalık grupların olduğu mekanlardan uzak durun" diyen Merkel, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal temasın en aza düşürülmesi yönündeki çağrısını yenileyen ve "evde kalın, şart değilse insanların, kalabalık grupların olduğu mekanlardan uzak durun" diyen Merkel, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren tam kapanma kararı aldıklarını açıkladı

Almanya Çarşamba Günü Tam Olarak Kapanıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:55:03. #1.15#
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