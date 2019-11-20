Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği avukatının 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.
20.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:04
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği avukatının 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com