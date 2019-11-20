Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
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Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği avukatının 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı.

20.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:04
Almanya Büyükelçiliğinin Türk avukatı 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

'nın Büyükelçiliği avukatının 'casusluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.


Almanya'nın önde gelen medya kuruluşlarından Spiegel tarafından ortaya atılan iddia Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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