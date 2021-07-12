Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Sülzen, Konya'da kadın girişimcilerle buluştu
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Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Sülzen, Konya'da kadın girişimcilerle buluştu

Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Sülzen, Konya'da kadın girişimcilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Almanya-Türkiye iş birliğiyle mikro girişimcilerin desteklenmesi, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen, Konya'da kredi verdikleri Suriyeli kadınlarla bir araya geldi.

Almanya-Türkiye iş birliğiyle mikro girişimcilerin desteklenmesi, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen, Konya'da kredi verdikleri Suriyeli kadınlarla bir araya geldi.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığının (BMZ) finansal desteği ile Sparkassenstiftung for International Cooperation (Sparkassenstiftung) tarafından yürütülen "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı" projesi kapsamında Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Müsteşarı Angelika Sülzen, Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Jörg Teumer, Finansal Sektör Koordinatörü Amine Malik ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Yılmaz, Konya'daki mikro girişimci kadınlara ziyarette bulundu.

Müsteşar Angelika Sülzen, fonu Almanya tarafından sağlanan proje ile Türkiye'de bulunan hem Türk hem de Suriyeli girişimcilere destek verdiklerini söyledi.

Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sülzen, "Burada olup Suriyeli kadın girişimcilerimizle konuşma fırsatı bulmak beni çok mutlu etti. En sevdiğim şeyler mikro kredi ve mikro finans. Mikro kredi ve mikro finans, konsept olarak çok iyi konseptler, her toplumda olması gereken konseptler. Ayrıca kadınların bağımsızlığı ve özgürlüğü için, ekonomik bağımsızlıkları için çok önemli." ifadelerini kullandı.

TİSVA İç Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Yılmaz da küçük desteklerin, girişimciler için bazen hayati önem taşıyabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Alman dostlarımızla yaptığımız iş birliğine istinaden, Suriyeli mültecilere yönelik, sermaye, finansman ve eğitim desteği sağlayarak, Suriyeli mülteci kadınların toplumda bir adım öne çıkmalarını ve aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Konya'da yaklaşık 50 mikro girişimciyi kredilendirdik, sermaye desteği sağladık. Müsteşar Angelika ve Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Jörg, destek verdiğimiz kadınlarla görüşmek, çalışmaları yerinde görmek istediler. Konya'da 50 mikro girişimciye, Ankara'da 400 mikro girişimciye, Bursa'da 370, Antep Nizip'te yine yaklaşık 700 mikro girişimciye sermaye desteği sağlıyoruz."

Sparkassenstiftung TürkiyeTemsilcisi JörgTeumer de Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Çok az miktarlarda verilen mikro kredilerle bile neler yapılabileceğini görmek inanılmaz bir şey. Kadınların ne kadar yaratıcı olduğunu, el becerilerini kullanarak neler yapabileceklerini, ailelerine ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayabileceklerini görmek çok güzel. Desteklerimizi hem Türk hem de Suriyeli mikro girişimcilere veriyoruz. Bu anlamda iki toplumun birleşimini sağlaması açısından da projemizi önemli buluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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