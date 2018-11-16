Almanya Bütün Senaryolara Hazır

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, Brexit senaryolarına karşı önlem aldıklarını söyledi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, İngiltere'nin Brexit sürecine ilişkin açıklama yaptı. Almanya'nın süreci yakından takip ettiğini dile getiren Alman Sözcü, Almanya'nın tüm senaryolarına hazırlandıklarını söyledi. Sözcü, "Sadece taslak metni gördük ve inceliyoruz. Akla gelebilecek tüm senaryolar için önlemler alıyoruz" dedi.

Brexit taslak metnin kabul edilmesinin ardından İngiltere'de Başbakan May'in Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmayı desteklemeyen Brexit Bakanı Dominic Raab, İşçi Bakanı Esther McVey, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve Brexitten Sorumlu Devlet Bakanı Suella Braverman istifa etmişti. - BERLİN