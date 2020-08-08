Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
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Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı kent ve bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
08.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:46

Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı kent ve bölgelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) riskli bölgeler listesini güncelledi.

Bulgaristan'da Blagoevgrad, Dobriç ve Varna kentleri, Romanya'da da Argeş, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti ve Timiş bölgeleri artan Kovid-19 vakaları sebebiyle bu listeye dahil edildi.

Listede ayrıca ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Lüksemburg, İspanya'nın Katalonya, Aragon ve Navarra bölgeleri ile Belçika'nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da Bulgaristan ve Romanya'daki söz konusu kent ve bölgeler için Kovid-19 sebebiyle seyahat uyarısında bulundu.

Riskli bölgelerden dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

Almanya'da, riskli bölgelerden dönenlerin bugünden itibaren Kovid-19 testi yaptırmaları zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1122 artarak 215 bin 366'a yükseldi.

Böylelikle son üç günde Almanya'da günlük yeni Kovid-19 vaka sayısı üst üste 1000'nin üstünde çıktı.

Yeni vaka sayısı perşembe günü 1045, dün de 1147 olarak açıklanmıştı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 9 bin 195, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 400 oldu.

Kaynak: AA

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