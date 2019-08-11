Almanya, Brezilya'ya ödenen Amazon Ormanı desteğini askıya alıyor

Almanya, Brezilya'ya ödenen Amazon Ormanı desteğini askıya alıyor

Almanya, Jair Bolsonaro'nun göreve gelmesinden bu yana, ormanlardaki yok olmanın hızla arttığını ortaya koyan son veriler ışığında Amazon Ormanları'nın korunması kapsamında Brezilya'ya yapılan yardımın askıya alınacağını bildirdi

11.08.2019 14:01
Almanya, Brezilya'ya ödenen Amazon Ormanı desteğini askıya alıyor

Almanya, Amazon Ormanları'nın korunması amacıyla Brezilya'ya yapılan yardımın askıya alınacağını duyurdu.

Brezilya hükümetini eleştiren Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, "Brezilya hükümetinin Amazon'daki politikası, ormansızlaşma oranlarında tutarlı bir düşüşün devam edip etmediğine dair şüphe uyandırıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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