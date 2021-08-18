Almanya, BND'nin Taliban'ın Kabil'i hemen kontrolüne geçirmesini "uzak ihtimal" olarak değerlendirdiği raporunu tartışıyor
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Almanya, BND'nin Taliban'ın Kabil'i hemen kontrolüne geçirmesini "uzak ihtimal" olarak değerlendirdiği raporunu tartışıyor

Almanya, BND'nin Taliban'ın Kabil'i hemen kontrolüne geçirmesini 'uzak ihtimal' olarak değerlendirdiği raporunu tartışıyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman İstihbarat Teşkilatı BND'nin, Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i kısa zamanda kontrolüne geçirmesini "uzak ihtimal" olarak gördüğü iddia edildi.

Alman İstihbarat Teşkilatı BND'nin, Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i kısa zamanda kontrolüne geçirmesini "uzak ihtimal" olarak gördüğü iddia edildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, BND'nin 13 Ağustos'ta Alman Dışişleri Bakanlığına bağlı Kriz Masasına, Taliban'ın, ABD'nin ülkeden çekilmesini tamamlamadan önce Kabil'i kontrolüne geçirmekle ilgilenmediğini rapor ettiği belirtildi.

Haberlerde, BND'in ancak Afgan liderlerin ülkeden ayrılmasının "süreci hızlandırabileceği" konusunda uyardığı aktarıldı.

Alman Bild gazetesi, BND'nin söz konusu değerlendirmesini "tarihsel olarak büyük hesaplama hatası" olarak nitelendirirken, Alman hükümeti tarafından iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gazetenin haberinde, "BND'nin Afganistan konusunda değerlendirmeleri eleştirilerek, "Resmi olarak yaklaşık 7 bin kişiyi istihdam eden, ayrıca paravan şirketleri, dünya çapındaki gizli dinleme ağları ve küresel telefon santrallerine erişimi olan Alman dış istihbaratı BND nasıl bu kadar yanlış değerlendirme yapabilir?" diye soruldu.

BND'ye yönelik iddiaların, Almanya'da hükümete Afganistan'daki durum ve tahliyeler konusunda sert eleştirilerden sonra gelmesi dikkati çekti.

Alman kamuoyunda, Alman vatandaşları ve Alman ordusuna yardım eden Afganların tahliyelerinde çıkan aksaklıkları "siyasi felaket" olarak nitelendiriliyor.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken; Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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