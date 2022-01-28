Almanya, bir Rus diplomatı geçen yıl sınır dışı etti

Almanya'nın Rusya'nın Münih Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomatı, geçen yıl sınır dışı ettiği ortaya çıktı.

Spiegel'deki haberde, Rusya'ya casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanmaya başlayan İlnur N. adlı Rus vatandaşı ile irtibat kuran ve bilgiler alan diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edilerek, ülkesine gönderildiği ifade edildi.

Söz konusu diplomatın, Rus gizli servisi SWR mensubu olduğu İlnur N'nin haziran 2021'de tutuklanmasından hemen sonra Almanya'yı terk ettiği belirtildi.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, Almanya'da tutuklu yargılanan İlnur N'nin Rus istihbaratına Ariane uzay fırlatma aracının Avrupa projesiyle ilgili verdiği bilgiler karşılığında yaklaşık 2 bin 500 avro ödeme aldığı vurgulanmıştı.

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı, Aralık 2021'de sınır dışı etmişti.

Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliğinde çalışan bir görevli de Ağustos 2021'de Rusya'ya casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.