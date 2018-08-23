Almanya Bileşik Pmı Ağustos'ta 55.7 ile Son Altı Ayın En Yüksek Düzeyine Ulaştı

Deniz Kılınç/ İstanbul, 23 Ağustos DHA) – Almanya bileşik Satınalma Yöeticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta 55.2 olan beklentinin üzerinde, 55.7 olarak gerçekleşti.

IHA Markit verilerine göre Ağustos bileşik PMI rakamı son altı ayda görülen en yüksek rakam olurken, Almanya Servis PMI'ı da yine son altı ayın ne yükseği olarak, Temmuz'daki 54.1 düzeyinden Ağustos'ta 55.2'ye yükseldi ve İmalat PMI'ı Temmuz ayına göre değişiklik göstermeden 56.7 olarak gerçekleşti.

Veriler, Almanya iş aktivitesinin Ağustos'ta özel sektör üretimi yeni sektörlerin artışı ve yeni iş alanlarının oluşumundaki büyümeyle desteklenerek son altı aya göre yükseldiğini otaya koydu.