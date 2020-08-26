Almanya: "Berlin'deki Trafik Kazaları Terör Saldırısı"
Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı.
26.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:50
Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı. Polis ve başsavcılığın verdiği bilgilere göre, Sarmad Al-Z. adlı zanlı arabasıyla, önce iki otomobile, daha sonra da iki motosiklet sürücüsüne çarptı.
Kaynak: DailyMotion.com