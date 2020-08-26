Almanya: "Berlin'deki Trafik Kazaları Terör Saldırısı" Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasının "radikal İslamcı bir terör saldırısı" olduğu açıklandı. Polis ve başsavcılığın verdiği bilgilere göre, Sarmad Al-Z. adlı zanlı arabasıyla, önce iki otomobile, daha sonra da iki motosiklet sürücüsüne çarptı

Kaynak: DailyMotion.com