Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 7 bin bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek
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Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 7 bin bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek

Almanya, Benin Krallığı dönemine ait 7 bin bronz heykeli Nijerya'ya iade edecek
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Almanya'nın, Benin Krallığı dönemine ait 7 bin bronz heykeli ekimde Nijerya'ya iade edeceği bildirildi.

Almanya'nın, Benin Krallığı dönemine ait 7 bin bronz heykeli ekimde Nijerya'ya iade edeceği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Gabriel Tanimu Aduda, Nigeria House'ta düzenlenen geleneksel Nijerya Kültür Sergisi'nde yaptığı açıklamada, çalınan binlerce heykelin iade edilmesi için Nijerya ile Almanya'nın ileri bir müzakere aşamasına ulaştığını belirtti.

Aduda, Nijerya'dan çalınarak Almanya'ya götürülen Benin Krallığı dönemine ait 7 bin bronz heykelin ekimde iade edileceğini söyledi.

Heykeller için Edo eyaletinde bir müze inşa edileceğini belirten Aduda, "Umarım bu, yıllar önce bizden alınanları bize geri vermeleri için diğer Avrupa ülkelerine ulaşmak açısından bir pencere olacak." dedi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Almanya'daki Benin Krallığı dönemine ait heykellerin iadesi için Berlin'de Almanya Kültür Bakanı Monika Grutters ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan Benin bronzları da dahil olmak üzere yüzlerce eseri ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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