Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun: "Aşısını yaptıranlara yönelik yasak söz konusu olmayacak"
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Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun: "Aşısını yaptıranlara yönelik yasak söz konusu olmayacak"

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Braun: 'Aşısını yaptıranlara yönelik yasak söz konusu olmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, "Aşılar etkisini gösterdiği sürece ve aşısını yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağı veya benzer bir yaptırım söz konusu olmayacak" dedi.

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, "Aşılar etkisini gösterdiği sürece ve aşısını yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağı veya benzer bir yaptırım söz konusu olmayacak" dedi.

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, aşılarını yaptıranlara yönelik yasakların kaldırılması ihtimali gündemde. Almanya'da aşılamaya hız verilirken, Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun aşı yaptıranlara yönelik sokağa çıkma yasağı olmayacağını söyledi. Salgına ilişkin istatistiki bilgilerin ulaşılır olabilmesinin, bilim adamları ile epidemiyologların verilere kolayca uluşabilmesinin, virüsün gelişimini takip edebilmenin tek yolunun bu olduğunu ifade eden Braun, salgının tam resminin elde edilebilmesi için verilerin sağlıklı bir şekilde bir merkezde toplanması gerektiğini dile getirdi.

"İnsidans değerleri yine önemli bir rol oynayacak"

Bakan Braun, tam aşılanmış kişilerin kendileri için risk olmadığı gibi başkalarını da tehlikeye atmayacaklarını dile getirerek, "Bu nedenle temaslarını azaltmalarını tavsiye etmek için de hiçbir sebep yok. Aşılanan kişi sayısının artmasıyla korona durumu değerlendirilirken insidans değerleri yine önemli bir rol oynayacak" açıklamasını yaptı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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