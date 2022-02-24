Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" - Haberler
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Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya'nın saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Almanya Başbakanı Scholz:

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası hukukun bariz ihlalidir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası hukukun bariz ihlalidir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz Rus saldırılarının hiçbir şekilde haklı gösterilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu, Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için karanlık bir gündür" dedi. Başbakan Scholz ayrıca, desteklerinin Ukrayna halkıyla olduğunu ve Rusya'nın bu askeri harekatı bir an önce durdurması gerektiğini ifade etti. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı - Politika

Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Rusya, Politika, Haberler

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