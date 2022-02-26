Almanya Başbakanı Scholz, Polonya Başbakanı ve Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz'un, Berlin'deki Başbakanlık binasında Morawiecki ve Nauseda ile görüştüğünü belirtti.

Hebestreit, görüşmede liderlerin Rus saldırısının ardından Ukrayna ve çevresindeki durumu ele aldıklarını kaydetti.

Üç liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırısının hiçbir şekilde haklı bulunamayacağı konusunda mutabık kaldığını aktaran Hebestreit, "Liderler, Rusya'dan, tüm askeri eylemlerini derhal durdurmasını, silahlı kuvvetlerini ve askeri teçhizatını tüm Ukrayna topraklarından koşulsuz geri çekmesini ve uluslararası sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına tam olarak saygı duymasını istedi." ifadesini kullandı.

Hebestreit, görüşmede, Avrupa Birliği'nin (AB) hızlı ve kararlı tepkisinin ve dün kabul edilen kapsamı bakımından önemli yaptırım paketinin takdir edildiğini aktararak, liderlerin hedefe yönelik ve etkili başka tedbirler üzerinde de anlaşmaya varılması gerektiği konusunda hemfikir kaldığını bildirdi.

Sözcü Hebestreit, ayrıca Scholz, Morawiecki ve Neusada'nın NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi konusunu de ele aldığını belirtti.