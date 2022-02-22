Almanya Başbakanı Scholz: Kuzey Akım 2 boru hattı açılamaz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın son eylemleri göz önüne alındığında, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin devam edemeyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın doğu Ukrayna'da isyancıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk yönetimlerini bağımsız ülkeler olarak tanıdığı için "Kuzey Akım 2'nin tamamen durdurulması" da dahil olmak üzere "derhal yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini" söylemişti.

Avrupa'daki 26 milyon hanehalkına doğal gaz sağlaması planlanan Kuzey Akım 2 hattı, doğrudan Rusya'dan Almanya'ya gidiyor.

ABD geçtiğimiz haftalarda, tam kapasiteyle çalışması durumunda Avrupa'daki yükselen enerji fiyatları ve azalan doğal gaz miktarına çözüm olası beklenen projenin Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali durumunda iptal edileceğini söylemişti.

Kuzey Akım 2 nedir?

Rusya'dan çıkarak Baltık Denizi'nin altından geçip doğrudan Almanya'daki Lubmin'e ulaşan bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 hattı projesi için yaklaşık 11 milyar dolar harcandı. Bunun yarısını Rusya devletinin sahibi olduğu Gazprom, diğer yarısını da Shell ve ENGIE gibi Batılı enerji firmaları karşıladı.

2011 yılından bu yana kullanılan Kuzey Akım hattına paralel olarak inşaatı Eylül ayında bitse de Kasım ayında Alman yasalarına uymadığı için proje onayı askıya alınan hattın inşası beş yıl sürmüştü.

Bu iki hat Avrupa'ya her yıl 110 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak ki bu da AB ülkelerinin yıllık gaz kullanımının dörtte birini oluşturuyor.

Kuzey Akım 2'yi kim istiyor?

Rusya, Avrupa'ya halihazırda var olanlar gibi Ukrayna ya da Polonya üzerinden değil, denizi altından uzanan doğrudan Almanya'ya uzanan bir boru hattı kurmak istiyor.

Ukrayna ve Polonya'ya transfer ücreti ödenmesini gerektiren eski boru hatları etkisiz bulunuyor.

Doğal gaz ithalatının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayan Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım 2 projesinin gerçekleştirilmesi için çok çaba göstermişti.

Kimler karşısında?

Polonya ve Ukrayna ile iyi ilişkileri olan ABD ve İngiltere kesinlikle Kuzey Akım 2'ye karşı tavır alıyor. Çünkü eğer bu hat çalışmaya başlarsa Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz temini konusunda elinin daha da güçleneceği düşünülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu projeyi "tehlikeli bir siyasi silah" olarak değerlendiriyor.

Rusya 2006 yılında Ukrayna ile finansal sorun yaşamış ve bu ülke üzerinden giden doğal gazı durdurmuştu. Bu durum merkez ve doğu Avrupa'da enerji kıtlığına sebep olmuştu.

Bu nedenle Rusya'nın gelecekte siyasi sebeplerden gaz akışını durdurma ihtimalinden korkuluyor.

ABD daha önce de projeye dahil olan şirketlere yaptırım uygulayarak Kuzey Akım 2'yi engellemeyi denemişti. Ancak bu yaptırımlar diplomatik ilişkilere zarar vermemesi için Alman firmalarını değil yalnızca Rusları hedef almıştı.

Ukrayna krizi Kuzey Akım 2'nin geleceğini nasıl etkileyecek?

Şubat ayının başlarında ABD Başkanı Joe Biden, Moskova'nın Ukrayna'ya işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını söylemişti.

Bu durum Rusya'nın Avrupa'daki en büyük doğal gaz müşterisi Almanya için büyük bir problem yaratacaktı. Bu nedenle Berlin yeni kaynaklar aramaya başlamıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar arasında Kuzey Akım 2'den bahsetmemişti.

Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yakın zamanda, "Biz Almanya olarak buna büyük bir ekonomik bedel ödemeye hazırız. Bu nedenle benim için Kuzey Akım 2 dahil her şey gündemde" demişti.

Kuzey Akım 2'nin ne zaman çalışması bekleniyordu?

Rusya Ukrayna topraklarına girmese ve her şey planlandığı gibi gitse bile, Kuzey Akım 2'nin 2022 yazından önce kullanılmaya başlanması pek mümkün görünmüyordu.

Almanya, Kuzey Akım 2 boru hattının yüzde 50'sine Rus Gazprom şirketi sahip olduğu için uygulama lisansı vermemişti. Rusya'nın elinin doğal gaz tedariki konusunda güçleneceğini söylemiş ve başka şirketlerin projeye dahil olmasını istemişti.