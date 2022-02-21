Son dakika haberleri! Almanya Başbakanı Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Schozl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı.

Almanya Başbakanı Olaf Schozl ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmenin odak noktası Ukrayna ve çevresindeki durum ve Rus birliklerinin Rusya-Ukrayna ve Belarus-Ukrayna sınırlarına yığılmasıydı" dedi.

Putin'in görüşmede ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi'nin bugünkü toplantısı hakkında bilgi verdiğini aktaran Hebestreit, Schozl'un telefon görüşmesinde Rusya'nın Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma planını kınadığını aktardı. Hebestreit, "Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı. Böyle bir adım, Doğu Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl çözümüne ilişkin Minsk Anlaşmalarına açıkça aykırı olacak ve bu anlaşmaların Rusya tarafından tek taraflı ihlali olacaktır" dedi.

Hebestreit ayrıca, "Görüşmeler sırasında Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı'na gerilimi derhal düşürmesi ve birleşik kuvvetleri Ukrayna sınırından çekmesi çağrısında bulundu. Özellikle Doğu Ukrayna'da ateşkese uymanın ve gevşeme işaretleri vermenin artık önemli olduğunu vurguladı. Rusya'nın burada özel bir sorumluluğu var" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Koca - Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel