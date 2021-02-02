Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi
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Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi

02.02.2021 02:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 02:32
Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetin yaz sonuna kadar her vatandaşa yeni tip koronavirüse (Kovi-19) karşı aşı teklifi sunabileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hükümetin yaz sonuna kadar her vatandaşa yeni tip koronavirüse (Kovi-19) karşı aşı teklifi sunabileceğini söyledi.

Merkel, Kovid-19 aşılarının temin edilmesi ve aşılama sürecinde yaşanan sıkıntıları, eyalet başbakanları ve aşı üreten firmalar ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirdi.

Video konferansla gerçekleştirilen toplantının ardından Başbakanlıkta açıklama yapan Merkel, aşı üreten şirketlerin yıl içinde yapacakları aşı teslimatlarını şimdiden öngörebildiklerini belirtti.

Merkel, şu an için AB'de 3 şirketin aşısına onay verildiğine işaret ederek, başka şirketlerin aşı onayı alamaması durumunda bile hükümetin "yaz sonuna yani bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerine ilişkin verilen sözü yerine getirebileceğini" kaydetti.

Merkel, çocuklara yapılmayacağından Almanya'da yaklaşık 73 milyon kişi için aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aşıların AB Komisyonu tarafından tedarik edilmesini savunan Merkel, "Bu yolda bazı yerlerde yavaş ilerlendi ancak bu doğruydu. Yavaş ilerlenmesi için iyi sebepler vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Aşı Planı yapılacak

Aşılama sürecinin planlanabilir olması amacıyla Almanya'da "Ulusal Aşı Planı" geliştirileceğini belirten Merkel, bu planın eyalet başbakanlarıyla yapacağı sonraki toplantıya kadar hazırlanacağını kaydetti.

Aşılara ilişkin kesin bir şeyin söylenemeyeceğine dikkati çeken Merkel, "Örneğin, aşının etkili olmadığı mutasyona uğrayan bir tür ortaya çıkarsa her şeye yeniden başlarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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