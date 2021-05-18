Almanya Başbakanı Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
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Almanya Başbakanı Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Almanya Başbakanı Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüşme yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüşme yaptı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel, telefonda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki mevcut durumu ele aldı.

Şansölye Merkel ve Kral 2. Abdullah görüşmede, siyasi müzakerelerin yeniden başlayabilmesi hususunda koşulları oluşturabilmek için (İsrail ile Filistinliler arasında) "hızlı bir ateşkes" sağlanmasına ilişkin girişimlerin desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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