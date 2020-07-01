Almanya Başbakanı Merkel: "Türkiye'ye yönelik uyumlu bir stratejiye ihtiyaç var"
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Almanya Başbakanı Merkel: "Türkiye'ye yönelik uyumlu bir stratejiye ihtiyaç var"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik gelecekteki ilişkileri konusunda "uyumlu bir strateji" izlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel:
01.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:50

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik gelecekteki ilişkileri konusunda "uyumlu bir strateji" izlemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şansölye Merkel, Federal Meclis'te bir oturum sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile NATO'dan dolayı stratejik bir bağ bulunduğunu vurgulayan Merkel, AB ile Türkiye arasında sığınmacı anlaşması yapıldığını, sığınmacı sorununun üstesinden sadece karşılıklı anlaşarak gelinebileceğini dile getirdi.

Bunun dışında Suriye ve Libya gibi çok yönlü konuların da bulunduğunu aktaran Merkel, diğer taraftan Türkiye'yi bazı konularda eleştirdiklerini belirtti.

"Türkiye'ye yönelik uyumlu bir stratejiye ihtiyacımız var." diyen Merkel, bu strateji kapsamında çeşitli unsurları bir araya getirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı, Akdeniz'deki sığınmacı sorununa ilişkin bir soruya ya karşılık da Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde ve İtalya ile Libya arasında Akdeniz'de yaşananlardan herkesin endişe duyduğunu ifade etti.

Ülkesinin bugün üstlendiği AB Konseyi Dönem Başkanlığında Almanya İçişleri Bakanlığının AB'nin iltica politikasını en önemli konu olarak belirlediğine işaret eden Merek, "Biz bunu hızlı bir şekilde çözmemiz gerektiğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

Merkel, sığınmacılara ilişkin insani bir yaklaşım sergilemek ve insanların kendilerini tehlikeli duruma düşürmesini engellemek gerektiğini vurgulayarak, bu konuda komşu ülkelerle anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Almanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığında İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelere de yoğunlaşılacağını ifade eden Merkel, iyi bir anlaşma yapmak için çalışacağını dile getirdi.

Merkel, AB'nin İngiltere ile bir anlaşma olmayacağı ihtimaline de hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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