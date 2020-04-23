- Almanya Başbakanı Merkel: "Salgının hala başındayız"- Eyalet valilerine tepki
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- Almanya Başbakanı Merkel: "Salgının hala başındayız"- Eyalet valilerine tepki

- Almanya Başbakanı Merkel: "Salgının hala başındayız" Eyalet valilerine tepki Almanya Başbakanı Angela Merkel korona virüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada, "Salgının son safhasında değiliz, hala başındayız. Korona virüsle yaşamak zor ancak sert önlemler herkesi korumak için gerekli" dedi.

23.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:17
- Almanya Başbakanı Merkel: 'Salgının hala başındayız'- Eyalet valilerine tepki

- Almanya Başbakanı Merkel: "Salgının hala başındayız"

Eyalet valilerine tepki

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel korona virüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada, "Salgının son safhasında değiliz, hala başındayız. Korona virüsle yaşamak zor ancak sert önlemler herkesi korumak için gerekli" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Federal Mecliste hükümet adına yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınının hala başındayız" diyerek salgına karşı alınan önlemlere uyulmasını istedi. Eyalet hükümetlerinin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin bir an önce gevşetilmesi açıklamalarına tepki gösteren Başbakan Merkel, salgına yönelik elde edilen başarıda önlemlerin yumuşatılmasıyla tekrar başa dönülmesi riskinin oluşacağını ifade etti. Merkel, önlemlerin gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini dile getirdi.

Covid-19 salgınının uzun süre gündemlerinde kalacağını belirten Merkel, "Salgının son safhasında değiliz, hala başındayız. Korona virüsle yaşamak zor ancak sert önlemler herkesi korumak için gereklidir. Salgın nedeniyle özgürlüklere getirilen kısıtlamalara kulak veriyoruz. Alınan önlemler kapsamında salgınla mücadelede önemli bir zaman kazandık. Bu zaman zarfında da sağlık sistemimizin virüsle mücadele edebilecek güce sahip olduğunu gördük" şeklinde konuştu.

Korona virüsle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine de değinen Başbakan Merkel, Dünya Sağlık Örgütü'nün çözüm için önemli ve vazgeçilmez bir kurum olduğunu ve Almanya'nın örgütü desteklediğini vurguladı. Merkel, salgın nedeniyle Almanya'nın Avrupa Birliği bütçesine daha yüksek katkı yapmaya hazır olduğunu, Avrupa'nın güçlü olması halinde güçlü bir Almanya'nın olacağını ifade etti.

- Almanya Başbakanı Merkel: 'Salgının hala başındayız'- Eyalet valilerine tepki

Kaynak: İHA

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