Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın barışçıl çözümü için Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Demmer, görüşmede, Ukrayna'nın üzerinden gaz geçişinin ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı gibi enerji konularının yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay