Almanya Başbakanı Merkel Rus muhalif Navalnıy'ın sağlığından endişe duyduğunu söyledi
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Almanya Başbakanı Merkel Rus muhalif Navalnıy'ın sağlığından endişe duyduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Merkel Rus muhalif Navalnıy'ın sağlığından endişe duyduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlığı konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlığı konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Merkel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ilkbahar oturumunda, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Rusya'da tutuklu bulunan Navalnıy ile ilgili bir soruya cevap veren Merkel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin geçmişte Navalnıy ile ilgili verdiği kararın önemli olduğunu belirtti.

Merkel, "Bu günlerde Aleksey Navalnıy konusunda çok endişeliyiz. Diğerleriyle birlikte (Navalnıy'e) uygun tıbbi bakım sağlanması için çalışıyoruz ve endişeliyiz. Etkimizi göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Rusya ile ilişkileri zorlaştıran çok fazla ihtilafın bulunduğunu ifade eden Merkel, "Ben yine de her zaman birbirimizle konuşmamız gerektiğini söyleyen biriyim." dedi.

Merkel, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasından dolayı buradaki durumu "endişe verici derecede gergin" olarak niteledi.

Ukraynalı bir milletvekilinin "Putin katil mi?" sorusuna Merkel, "Vladimir Putin ilgili konuyu kendi sözlerimle söyleyeceğim. Onunla ilgili eleştiri olduğunda geri durmuyorum, özel görüşmelerde söylüyorum." cevabını verdi.

ABD ile ilişkiler

ABD ile birlikte hareket etmek için olanakların bulunduğunu söyleyen Merkel, ABD ile Suriye, Libya, Myanmar, iklimin korunması gibi birçok konuda yapıcı iş birliği içinde olmayı umut ettiğini belirtti.

Merkel, özellikle İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi konusunda ABD ile yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak "Bunu ABD ile yapmamız çok iyi haber." ifadesini kullandı.

Kıbrıs ile ilgili bir soruya da cevap veren Merkel, bu konuda Birleşmiş Milletlerin (BM) inisiyatifiyle yakında görüşmeler yapılacağını; bu görüşmelerin zor geçeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde bu konuda ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu aktardığını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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