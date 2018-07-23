Almanya Başbakanı Merkel: Mesut Özil'in Kararına Saygı Duyuyorum

"Irkçılık" eleştirisi yaparak ülkesinin milli takımı bıraktığını açıklayan yıldız futbolcu Mesut Özil'in bu kararını sözcüsü aracılığı ile değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Özil'in kararına saygı duyduğunu açıkladı.

Merkel açıklamasında, Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu ve Alman Milli Takımı ve Almanya devleti için çok şey yaptığını vurguladı.

Özil, Almanya Milli Takımı'na Pazar günü sosyal medya hesaplarından yaptığı, başlarında "İki kalbim var. Biri Alman, diğer Türk" dediği uzun bir açıklamayla veda etti.

İngiltere Premier Ligi'nin önemli kulüplerinden Arsenal formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu uzun açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mayıs ayı içinde çektirdiği fotoğraf sonrası gelen eleştiriler için "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.

Özil, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini şu sözlerle eleştirdi: "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim."

https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1021093637411700741

'Seninle oynamak bir zevkti, Abi'

Alman Futbol Federasyonu ise Özil'in takımı sert eleştiriler sonrası burakması ile ilgili sessizliğini koruyor.

Almanya Futbol Federasyonunun eski başkanı Theo Zwanziger ise giderek büyüyen tartışmanın "futbolun çok ötesine geçerek, entegrasyon ile ilgili çabalara büyük darbe indirdiğini" söyledi.

Özil'in milli takımdan takım arkadaşı olan Gana asıllı Jerome Boateng de Twitter hesabından, "Seninle oynamak bir zevkti, Abi" mesajını paylaştı.

Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness de Özil'in bırakma kararı ile ilgili oyuncuyu sert bir dille eleştiren bir açıklama yaptı.

Bild gazetesine konuşan Hoeness şunları söyledi:

"Bu kabus bittiği için mutluyum. Zaten yıllardır (Özil) çok kötü oynuyordu. Son ikili mücadeleyi de 2014 Dünya Kupası öncesi kazanmıştı. ve şimdi kötü oyununu bu fotoğraf arkasına saklıyor.