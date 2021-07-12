Almanya Başbakanı Merkel: "Kuzey Akım-2 projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye alıyoruz"
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Almanya Başbakanı Merkel: "Kuzey Akım-2 projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye alıyoruz"

Almanya Başbakanı Merkel: 'Kuzey Akım-2 projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye alıyoruz'
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesine ilişkin Ukrayna'nın endişelerini ciddiye aldıklarını söyledi.

Merkel, başkent Berlin'de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, doğal gaz boru hattının Ukrayna'dan geçişiyle ilgili konuyu da ele alacaklarını ifade eden Merkel, Kuzey Akım-2 projesinin tamamlanması durumunda, Almanya için Ukrayna'nın bir gaz transit ülkesi olarak kalacağını belirtti.

Başbakan Merkel, "Burada Ukrayna tarafında büyük endişeler var. Bunları ciddiye alıyoruz." dedi.

Kuzey Akım-2 projesinin, Ukrayna üzerinden geçen doğal gazın yerini almayacağını yineleyen Merkel, konunun bu hafta yapacağı ABD ziyaretinde de önemli rol oynayacağını kaydetti.

Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden ile perşembe günü konuyu görüşeceğini aktararak, bunun ortak bir pozisyon sağlanmasına ilişkin önemli bir görüşme olacağını vurguladı.

Minsk anlaşmaları kapsamında yeterince ilerleme sağlanamadığını da belirten Merkel, askeri manevralarla ve Ukrayna'nın çevresinde Rus askerlerinin sayısının artırılmasıyla bu ülke üzerinde baskı oluştuğunu dile getirdi.

Merkel, Minsk anlaşmalarının uygulamaya geçirilmesi konusunda ilerleme sağlanması için Almanya'nın çaba harcamaya devam edeceğine dikkati çekti.

Enerji konularının, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya'nın oluşturduğu Normandiya Formatı kapsamında yapılan görüşmelerde yer almadığını anımsatan Merkel, ancak dörtlü toplantı yapıldığında enerji konularının da gündeme geldiğini aktardı.

Merkel ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, Almanya'nın Ukrayna'ya ilk adım olarak 1,5 milyon doz aşı vereceği bilgisini paylaştı.

"Kuzey Akım-2 projesi, Ukrayna ve bölge için potansiyel bir tehdit oluşturuyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de doğal gazın Avrupa'ya taşınmasının kendileri için önemli bir faktör olduğunu belirterek, "Kuzey Akım-2 projesi, Ukrayna ve bölge için potansiyel bir tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, enerji konularının da Normandiya Formatı'nda ele alınmasını isteyerek, bu formata ABD'nin de katılabileceğini söyledi.

Barışçıl bir çözüm bulmak için ABD'nin yardım etmesini istediğini vurgulayan Zelenskiy, ancak ABD'nin katılabileceği başka bir formatın da oluşturulabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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