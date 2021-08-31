Almanya Başbakanı Merkel, Kabil havalimanının Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyledi
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Almanya Başbakanı Merkel, Kabil havalimanının Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyledi

Almanya Başbakanı Merkel, Kabil havalimanının Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyledi
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Afganistan için de hayati önem taşıdığını söyledi.

Merkel, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede Afganistan'daki durumu da ele alacaklarını belirten Merkel, Almanya'nın Afganistan'daki yerel personeli çıkarmak istediğini belirtti.

Merkel, Kabil havalimanının ne zaman tekrar çalışır durumda olacağının önemli olduğunu, bu konuda Katar ve Türkiye ile görüşmeler yapıldığını vurguladı.

Alman hükümetinin bu konuda teknik yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade eden Merkel, "Bu havalimanı Afganistan için de hayati önem taşıyor çünkü aksi takdirde oraya hiçbir tıbbi ve insani yardım ulaşamaz." dedi.

Merkel, Taliban ile sürekli temasta kalabilmek için Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya gibi bazı ülkelerle Kabil'de veya bölgede nasıl geçici veya daha güçlü bir (diplomatik) varlığa sahip olunabileceği ve Avrupalılar olarak nasıl birlikte çalışmalar yapılabileceği konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Başbakan Merkel, "Şimdi bu, herhangi bir diplomatik tanınmadan ayırt edilmelidir. Bu sadece Taliban ile konuşmak için insanları veya diplomatları yakında bulundurmakla ilgi." ifadesini kullandı.

Afgan personel ve ailelerinin durumuna odaklandıklarını belirten Merkel, bunların sayısının 300 değil, 10 bin ila 40 bin olduğunu kaydetti.

Avusturya Başbakanı Kurz ise Afganistan ve bölgedeki ülkeler için insani yardımı artırdıkları bilgisini paylaştı.

Kurz, Avusturya'nın belirli sayıda mülteci almaya hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya da bu konudaki tutumunun açık olduğunu ve bunun da değişmediğini söyledi.

Avusturya'nın daha önce de çok şey yaptığını ve çok sayıda Afgan'ı kabul ettiğini belirten Kurz, dünyada kişi başına düşen en büyük dördüncü Afgan topluluğuna sahip olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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