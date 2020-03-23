Almanya Başbakanı Merkel'in karantina günleri başladı
Başbakan Angela Merkel'in karantina günleri başladı.
23.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:31
Başbakan Angela Merkel'in karantina günleri başladı.
Dün kendisini karantinaya aldığını açıklayan Merkel'in evinin önünde bugün medya mensuplarının görüntü ve fotoğraf çektikleri görüldü.
Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Şansölye kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA